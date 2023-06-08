Kuşadası’nda sürücülere sıkı denetim: Rekor ceza, 4 gözaltı

Aydın'da Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği ekipleri, turizm sezonun başlamasıyla birlikte ilçede trafik yoğunluğunun yaşandığı dört farklı noktada motosiklet sürücülerine yönelik dün (Çarşamba) denetim yaptı. Mahmut Esat Bozkurt, Kahramanlar ve Sağlık caddeleri ile Davutlar Mahallesi merkezinde eş zamanlı olarak yapılan denetimde, motorlu sürücülere, trafiğe kapalı alana motorlu taşıtla girme, kask takmama, katlanır plakanın olmaması, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşma, kaldırıma park etme, muayenesiz ve vizesiz motor kullanma gibi farklı maddelerden toplam 346 bin 692 lira para cezası kesildi.







ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Denetimler sırasında, polisi görüp kaçan motosiklet sürücüleri ise sivil trafik motorize ekipleri tarafından yakalandı. Belgeleri eksik olan motosikletler de çekici yardımıyla otoparklara kaldırıldı. Yapılan GBT sorgulamalarında çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Kuşadası'nda motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen geniş çerçeveli uygulama sonunda kesilen ceza miktarının ise son yılların en yüksek miktarı olduğu bildirildi. Kontrollerin ilçe genelinde artarak devam edeceğini söyleyen yetkililer, motosiklet sürücülerine kurallara uyulması yönünde sürücülere çağrıda bulundu.