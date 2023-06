Metrelerce yükseklikten kopan beton parça üzerlerine düştü: 2 yaralı

Aydın Efeler'de Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, her gün binlerce kişinin gelip geçtiği Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki apartmanda bulunan bir evin balkonundan beton parça koparak kaldırımda yürüyen Y.Y. ve Y.G.'nin üzerine düştü. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan iki kişi olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.







"BAŞKA BİR OLAY ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR"

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki binaların hepsi çok eski yapılar. Aydın'ın hem yaya hem de araç trafiği yönünden en hareketli bir bölgesi. Bu olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamış olması bundan sonra yaşanmayacağı anlamına gelmez. Buna bir an önce bir çözüm bulunmalı. Allah korusun bir başka olay ölümle sonuçlanabilir" ifadelerini kullanarak yetkililerden konu ile ilgili gerekli çalışmanın yapılmasını talep etti.