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Haberler Aydın Yola savrulan cip yayaları ezdi: 1 ölü, 3 yaralı

Yola savrulan cip yayaları ezdi: 1 ölü, 3 yaralı

KAZIM YÖRÜKCE

8.6.2023

Gazete

Yola savrulan cip yayaları ezdi: 1 ölü, 3 yaralı
AYDIN Nazilli'de, kavşakta otomobille çarpışan cip yol kenarındaki yayaların üzerine savruldu, 1 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, Şirinevler Mahallesi 262 Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Yalçın'ın (36) kullandığı cip, kavşakta Bülent Akgül (49) yönetimindekiotomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Yalçın'ın kullandığı cip yol kenarına savrulup, Ahmet (62) ve Şerife İnceoğlu (60) çiftine çarptı. İnceoğlu çifti ile devrilen cipin sürücüsü Yalçın ve otomobilin sürücüsü Akgül yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ahmet İnceoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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