Beyin ölümü gerçekleşti 4 hastaya umut oldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen gencin organları, organ nakli bekleyen 4 hastaya umut oldu. ADÜ Hastanesi yoğun bakımına yatırılan genç bir hasta, tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Beyin ölümü gerçekleşen gencin yakınlarının kararı ile hasta organ nakli donörü olarak kabul edildi. Bölge Koordinasyon Merkezi de konu ile ilgili bilgilendirildi. Hayati fonksiyonları gerileyen hastanın durumunu desteklemek için hasta yapay kalp akciğer pompasına alındı. Gerekli izinlerin gelmesi sonrasında acil, yoğun bakım ve ameliyathane çalışanlarının gayretleri ile gerçekleştirilen özverili çalışma, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde organ bekleyen hastalara umut oldu.

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