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Haberler Aydın Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis uygulama noktasında kaza yaptı

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis uygulama noktasında kaza yaptı

Aydın Kuşadası'nda polis uygulama noktasında bulunan bariyerleri fark etmeyerek aniden duran araca hızını alamayan başka bir araç çarptı. Kaza sonucunda bir araç boş araziye savruldu. Olayda 2 kişi hafif yaralandı.

İHA

10.06.2023, 09:26 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023, 09:44

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis uygulama noktasında kaza yaptı

Aydın'da dün saat 22:00 sıralarında Kuşadası-Söke Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü M.S., polis uygulama noktasına geldiği sırada, yolu daraltmak için kullanılan trafik bariyerlerini geç fark edince ani fren yaparak durmak zorunda kaldı. O esnada hızını alamayan ve önündeki aracın ani fren yaptığını geç fark eden otomobil sürücüsü C.A., önündeki araca çarparak yol kenarındaki boş araziye savruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif yaralanan C.A. ile diğer araç sürücüsü M.S.'ye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Hayati tehlikelerinin olmadığı tespit edilen 2 araç sürücüsünden C.A., polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan testte 2,13 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el konulan C.A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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