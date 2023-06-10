Aydın’da MHP’ye katılan isimlere rozetleri takıldı

Aydın'da, Büyük Türkiye Partisi Aydın Başkanı Rıza Karaymir, Koçarlı İlçe Başkanı Hüseyin Uysal, Doğru Parti İl Başkanı ve Ege Bölgesi Koordinatörü Hakan Yasan ve birçok vatandaş partilerinden istifa edip MHP'ye katıldı. MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık tarafından bizzat üyelik işlemleri yapılan Rıza Karaymir, Hüseyin Uysal ve Hakan Yasan'a rozetleri il başkanlığı makamında takıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Ülkücü Ülkücünün kurdu değil yurdudur diyen her kardeşimle, sadece kapımızı değil, gönlümüzü de açıyorum" davetinin Aydın'da yanıt bulduğunu belirten Alıcık, "Milliyetçi Hareket Partimize büyük bir ilgi var. Hemşerilerimiz; anlaşmayı, hürmeti, kucaklaşmayı, uzlaşmayı, fazileti, dayanışmayı hakim kılma gayretimizi görüyor ve sağ olsunlar destek oluyorlar. Kardeşlerimize hoş geldin diyorum" diye konuştu.

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