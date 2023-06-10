Millet İttifakı’nda ‘Başkan’ krizi patlak verdi

Aydın Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in beyincik küçülmesi rahatsızlığından dolayı geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesinin ardından CHP heyeti Söke Belediyesi'nde gizlice toplanarak, başkanvekili olarak Mustafa Arıkan'ı başkan adayı olarak belirledi. CHP'nin İYİ Parti'nin görüşünü almadan Arıkan'ı aday göstermesi bardağı taşırdı. Gelişmeleri basından takip ettiğini dile getiren İYİ Parti İl Başkanı Recep Taner, "Millet İttifakı ortağı olarak belediye başkan adayı belirlenirken partimizin de görüşünün alınmasını beklerdik. Ancak biz adayın kim olduğunu basından öğreniyoruz. Böyle ortaklık olmaz. Eğer bizi yok saymaya devam ederlerse sonuçlarına katlanırlar" dedi.

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