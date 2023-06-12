30 yıllık öğretmen ikinci üniversiten mezun oldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nin bu seneki mezuniyeti, ilginç bir başarı hikayesine ev sahipliği yaptı. Efeler ilçesindeki Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nde Tarih öğretmenliği yapan Ahmet Ekiz, 4 yıl önce üniversite sınavına girerek ADÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü'nü kazandı.



BİRİNCİLİKLE KEP FIRLATTI

30 yıldır öğretmenlik yapan 51 yaşındaki Ekiz, mesleğine devam ederken üniversiteden de mezun oldu. Bir çocuk babası olan Ekiz, düzenlenen mezuniyet töreninde 30 sene sonra bir kez daha kep fırlattı. İkinci diplomasını alan Ekiz, 4 yıllık üniversite eğitim hayatında ortaya koyduğu başarı derecesiyle hem Felsefe bölümü birincisi hem de İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi birincisi oldu. 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında lisans eğitimine başlayan Felsefe bölümünün 16 yıllık tarihindeki ilk fakülte birincisi olmayı başaran Ekiz, adını tarihe yazdırdı. Bölüm birinciliği ödülünü Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahabettin Yalçın'dan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi birincilik ödülünü ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent'ten alan Ekiz, başarısıyla takdir toplayarak herkese örnek oldu.



"ÇOK MUTLUYUM"

Okumayı çok sevdiğini belirten Ekiz, "Otuz yıllık tarih öğretmenliğimde Anadolu'nun her tarafında, koşulların çok zor olduğu yerlerde görev yaptım. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sorunlarına çözüm üretme eksiğinin ne gibi sorunlara yol açtığını bizzat gördüm. Eğitim sürecimde öğrendiğim her iyi ve doğruyu öğrencilerime, velilerime ve çevreme ulaştırdım. Bu anlamda çok mutluyum" dedi.

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