Aydınlı öğrencilerin TÜBİTAK başarısı

Ankara'da düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması'nda Aydın'dan 2 proje derece aldı. Aydın Fen Lisesi öğretmeni Ayşegül Metin danışmanlığında, öğrenciler Ali Güneş, Ekinsu Bora ve Zeynep Eda Yakş Psikoloji alanında, Yamalak Ortaokulu öğretmeni Ayşegül Kalkan danışmanlığında öğrenciler Gamze Toptaş ve Bekir Akkın değerler eğitimi alanında, Türkiye üçüncüsü olarak Aydın'a gurur yaşattı. İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, öğrenci ve danışman öğretmenleri kutladı.

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