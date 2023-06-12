Kavşakta otomobiller çarpıştı: 1’i çocuk 5 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, Söke-Didim yolu üzeri Bağarası kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didim istikametine seyir halinde olan S.S. kontrolündeki 35 BEE 377 plakalı otomobil ile H.P. kontrolündeki 09 JA 330 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile kavşakta bulunan ticari araç devrildi. Kazada sürücü S.S., İ.S., N.S. ve 3 yaşındaki kızı E.S. ile diğer aracın sürücüsü H.P. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen ekipler yaralıları ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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