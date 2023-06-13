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Haberler Aydın Alkollü sürücünün yaptığı kazada 2 kişi yaralandı

Alkollü sürücünün yaptığı kazada 2 kişi yaralandı

İBRAHİM UZUN

13.6.2023

Gazete

Alkollü sürücünün yaptığı kazada 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza Kuşadası Kirazlı yolu mevkiinde meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında H.K. (59) idaresindeki kamyonet, S.S. (40) kontrolündeki motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrası ise yola savrulan motosiklet sürücüsü ve yolcu K.T. yaralandı. Olay anında çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü S.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası polis ekipleri kamyonet sürücüsüne alkol muayenesi uyguladı ve sürücü H.K.'nın alkollü olduğu anlaşıldı.
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