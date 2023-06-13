Alkollü sürücünün yaptığı kazada 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza Kuşadası Kirazlı yolu mevkiinde meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında H.K. (59) idaresindeki kamyonet, S.S. (40) kontrolündeki motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrası ise yola savrulan motosiklet sürücüsü ve yolcu K.T. yaralandı. Olay anında çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü S.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası polis ekipleri kamyonet sürücüsüne alkol muayenesi uyguladı ve sürücü H.K.'nın alkollü olduğu anlaşıldı.

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