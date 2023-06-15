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Haberler Aydın 39 küçükbaş hayvanı jandarma ekipleri buldu

39 küçükbaş hayvanı jandarma ekipleri buldu

KAZIM YÖRÜKCE

15.6.2023

Gazete

39 küçükbaş hayvanı jandarma ekipleri buldu
AYDIN'IN Efeler ilçesinde arazide kaybolan 39 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dron ile yaptığı geniş çaplı çalışma ile bulunarak sahibine teslim edildi. Mahalle sakini bir vatandaş 7 keçi ve 32 koyunun kayıp olduğunu belirterek jandarmaya başvurdu. Dron ile yapılan geniş kapsamlı araştırma ve aramalar sonucu kayıp hayvanlar dağlık alanda bulundu. 39 küçükbaş hayvanı sahibine eksiksiz teslim eden ekipler, hayvan hırsızlıklarına karşın alınacak önlemler hakkında hayvanların sahibini bilgilendirdi
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