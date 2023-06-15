39 küçükbaş hayvanı jandarma ekipleri buldu

AYDIN'IN Efeler ilçesinde arazide kaybolan 39 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dron ile yaptığı geniş çaplı çalışma ile bulunarak sahibine teslim edildi. Mahalle sakini bir vatandaş 7 keçi ve 32 koyunun kayıp olduğunu belirterek jandarmaya başvurdu. Dron ile yapılan geniş kapsamlı araştırma ve aramalar sonucu kayıp hayvanlar dağlık alanda bulundu. 39 küçükbaş hayvanı sahibine eksiksiz teslim eden ekipler, hayvan hırsızlıklarına karşın alınacak önlemler hakkında hayvanların sahibini bilgilendirdi

DİĞER