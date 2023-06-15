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Haberler Aydın “Kendimizi aşağıya atarız”

“Kendimizi aşağıya atarız”

İBRAHİM UZUN

15.6.2023

Gazete

“Kendimizi aşağıya atarız”
KUŞADASI'NA bağlı Yavansu Mahallesi'nde bir otelin inşaatında çalışanlar sabah saatlerinde ilginç bir eyleme imza attı. Taşeron firma çalışanı iki inşaat işçisi şantiyeye ait vincin üzerine çıkarak "Paramız ödenmezse kendimizi aşağıya atarız" diyerek eylemi başlattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgedeki inşaatla ilgili olarak firma yetkilisinin işçilere ödemelerinin yapılacağını ve paranın hesaplarına yatırılacağının söylemesinin ardından otel inşaatındaki işçilerin eylemi sona erdi
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