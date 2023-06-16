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Haberler Aydın Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ypaılan son hava tahminine göre Aydın’da yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

16.06.2023, 16:16

Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (17.06.2023 Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Aydın Merkez, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Karpuzlu, Çine, Yenipazar, Köşk, Sultanhisar, Nazilli, Bozdoğan, Buharkent, Kuyucak ve Karacasu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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