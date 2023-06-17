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Haberler Aydın Yağmura teslim olan Aydın'da hayat felç oldu

Yağmura teslim olan Aydın'da hayat felç oldu

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından Aydın'da sağanak yağış etkili oldu. Yağış ve fırtınayla birlikte bazı ev ve iş yerlerini su bastı, taşan dereler nedeniyle de yollar göle döndü.

İHA

17.06.2023, 16:19 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023, 16:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Aydın için verdiği aşırı yağış uyarısı, öğlen saatlerinde gerçekleşti. Aydın Efeler ilçe merkezine adeta bardaktan boşalırcasına yağış düştü.

Yağmura teslim olan Aydın’da hayat felç oldu

Fırtınanın da etkili olduğu bölgede yağmur ile birlikte bazı ağaçlar devrildi. Binerce öğrencinin YKS'ye girmesi nedeniyle şehir merkezinde trafik yoğunluğunun da olması nedeniyle polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk olmaması için yoğun çaba sarf etti.

Yağmura teslim olan Aydın’da hayat felç oldu

Aydın Efeler ilçe merkezinin yanı sıra yağışlar sonucu yollar göle döndü.

Yağmura teslim olan Aydın’da hayat felç oldu

Aydın-Denizli Karayolu'nda yer yer su birikmelerinden dolayı trafik aksadı.

Yağmura teslim olan Aydın’da hayat felç oldu

Bu arada Aydın Kemer Mahallesi'nde bir sitenin bahçesine düşen yıldırım korku ve paniğe neden oldu. Yıldırım düşen palmiye apacında başlayan yangın, yağmurun etkisi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yağmura teslim olan Aydın’da hayat felç oldu

Yaklaşık 2-3 saat süren yağış ve fırtınanın sona ermesi ile hayat yeniden normale döndü.

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