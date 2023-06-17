Yağmura teslim olan Aydın’da hayat felç oldu

Fırtınanın da etkili olduğu bölgede yağmur ile birlikte bazı ağaçlar devrildi. Binerce öğrencinin YKS'ye girmesi nedeniyle şehir merkezinde trafik yoğunluğunun da olması nedeniyle polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk olmaması için yoğun çaba sarf etti.