Baba ve oğlu birlikte sınava girdi

Aydın'ın Germencik ilçesinde esnaflık yapan ve aynı zamanda belediye meclisi üyesi olan Şeref Kara, çocuklarının tamamının üniversite eğitimi almasını sağladı. Kendi üniversite hayalini de gerçekleştirmek isteyen 50 yaşındaki Kara, İnşaat Mühendisliği'nden mezun olan ve ikinci üniversiteyi okumak isteyen 24 yaşındaki oğlu Umut Kara ile birlikte, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde ter döktü. Germencik Belediye Meclisi Üyesi MHP'li Şeref Kara, "Üniversite hayalimi gerçekleştirme zamanımın geldiğine inandığım için de sınava girdim. Oğlumla sınava girmek benim için ayrı bir mutluluk kaynağı ve moral oldu" dedi.

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