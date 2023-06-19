İnşaatçılar arasında kavga: 1’i ağır 5 yaralı

Olay, Türkmen Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalıp ustası İ.O., daha önceden iş verdiği duvarcı ustaları ile arasında alacak verecek meselesi olduğu ileri sürüldü. Yaklaşık 7-8 kişilik grup, Türkmen Mahallesi'nde patronlarının çalıştığı inşaata gelerek iddiaya göre alacaklarını istedi. Aralarındaki sözlü tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.

Kalıp ustası İ.O.'nun da inşaatta çalışan arkadaşları kavgaya dahil oldu. Taşlarla, sopalarla hatta çevrede bulunan saksılarla birbirine giren şahıslar polisin gelmesiyle kaçmaya başladı. Olaya müdahale eden Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler kaçan zanlıları bir bir yakaladı. Olay yerine gelen ambulansla ağır yaralanan İ.O., Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan 4 kişi de ayakta tedavi edildi. Olayla ilgili 6 kişinin de gözaltına alındığı öğrenilirken, soruşturma devam ediyor.