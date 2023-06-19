Motor kazasında parmakları koptu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen feci kazada bir kadının ayak parmakları koptu. Kaza, Selçuk girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa N. kontrolündeki otomobil iddiaya göre hatalı dönüş yapınca Dalya Y. kontrolündeki motorla çarpıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken yere düşen sürücü Dalya Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dalya Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak sağ ayak parmaklarından 3 tanesinin koptuğu öğrenildi.