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Aydın'da cam balkon takan işçi, ikinci kattan düşerek yaralandı

Aydın'da bir apartmanın ikinci katındak dairenin balkonuna cam montajı yapan bir işçi dengesini kaybederek ikinci kattan aşağıya düştü. Talihsiz adam yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

20.06.2023, 09:44

Aydın’da cam balkon takan işçi, ikinci kattan düşerek yaralandı

Aydın'ın Buharkent ilçesi İstiklal Mahallesi 21 Sokak üzerinde saat 16.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir dairenin balkonuna cam balkon montajı yapmak için gelen bir kişi, bir anda dengesini kaybetmesi sonucu 2. kattan aşağıya düştü. Bir anda zemine çakılan cam ustasının düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, düşme sonucu yaralanan şahsı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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