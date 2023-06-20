Kuşadası’nda Kurban Bayramı Yoğunluğu

Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden Kuşadası'nda Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı. Yaklaşık 40 bin yatak kapasitesine sahip ilçede bayram rezervasyonlarında doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı. Rezervasyonlarda yaşanan hareketlilik sektör temsilcileri ile esnafı sevindirirken, tesislerde çalışmalar yoğunlaştırıldı. Kuşadası Otelciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi (KODER) Serdar Köroğlu, rezervasyonların yüzde 90'ın üzerine çıktığını belirterek, bayram döneminde otellerin tam doluluk yaşayacağını belirtti.