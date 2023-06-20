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Haberler Aydın Kuşadası’nda Kurban Bayramı Yoğunluğu

Kuşadası’nda Kurban Bayramı Yoğunluğu

İBRAHİM UZUN

20.6.2023

Gazete

Kuşadası’nda Kurban Bayramı Yoğunluğu
Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden Kuşadası'nda Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı. Yaklaşık 40 bin yatak kapasitesine sahip ilçede bayram rezervasyonlarında doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı. Rezervasyonlarda yaşanan hareketlilik sektör temsilcileri ile esnafı sevindirirken, tesislerde çalışmalar yoğunlaştırıldı. Kuşadası Otelciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi (KODER) Serdar Köroğlu, rezervasyonların yüzde 90'ın üzerine çıktığını belirterek, bayram döneminde otellerin tam doluluk yaşayacağını belirtti.
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