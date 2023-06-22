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Aydın'da korkunç olay! 2 yaşındaki çocuğa tren çarptı

Korkunç olay Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde meydana geldi.Denizli- İzmir seferini yapan tren, rayların yanında bulunan 2 yaşındaki çocuğa çarptı. Talihsiz çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA
Aydın’da korkunç olay! 2 yaşındaki çocuğa tren çarptı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Eskihisar Mahallesi Hasankahveler mevkiinde meydana gelen olayda einilen bilgiye göre, Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni, o sırada rayların yakınında bulunan 2 yaşındaki Abdülhamit Yıldırım'a çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Küçük çocuğun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, tren makinistlerinin ise ifadesi alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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