Şüphelilerin üzerinde silahlar ele geçirildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerinde yapılan aramada seri numaraları kazılmış tasanca ve av tüfeği ele geçirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Köşk ilçesi Kızılcayer mahallesinde icra edilen devriye esnasında şüphe üzerine İ.K. ve U.K. isimli şahısları durdurdu. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, seri numarası kazılmış kurusıkıdan bozma tabanca ile 2 adet şarjörü, seri numarası kazılmış av tüfeği, kama uçlu bıçak ve 24 adet mühimmat ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor.