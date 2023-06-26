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Haberler Aydın Aydın'da korkunç olay! Otopark kavgasında komşusuna baltayla saldırdı

Aydın'da korkunç olay! Otopark kavgasında komşusuna baltayla saldırdı

Aydın Kuşadası'nda site içerisinde araba park yeri sebeiyle komşular arasında tartışma kavgaya dönüştü. Olaylı kavgada evden baltasını alan bir kişinin komşusuna baltayla saldırdığı iddia edildi.

İHA
Aydın’da korkunç olay! Otopark kavgasında komşusuna baltayla saldırdı

Ege Mahallesi'nde bulunan bir sitede gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arabasını site içerisinde bir yere park eden M.Y., komşusu M.G., ile park yeri yüzünden sözlü tartışma yaşadı. Kısa süre içerisinde tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, eve gidip balta alan M.Y., komşusu M.G.'ye saldırdı. Saldırıya uğrayan M.G., kanlar içerisinde kaldı.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kesici bir aletle elinden yaralanan M.G. ve saldırgan M.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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