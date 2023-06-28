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Haberler Aydın Aracının el frenini çekmeyi unuttu, metrelerce peşinden koştu

Aracının el frenini çekmeyi unuttu, metrelerce peşinden koştu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, yol kenarındaki boş araziye uçtu. Sürücünün, aracını durdurmak için peşinden koştuğu anlar ise bir sitenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İHA
Aracının el frenini çekmeyi unuttu, metrelerce peşinden koştu

B.Ö., 31 E 95 08 plakalı otomobilini alışveriş yapmak için el frenini çekmeden park etti. El freni çekili olmayan otomobil, bir süre sonra hareketlendi. Otomobilinin ileri gittiğini görüp, peşinden metrelerce koşan B.Ö., aracını durdurmayı başaramadı. Yaklaşık 150 metre ilerleyen otomobil, 5 metre yükseklikten yol kenarındaki boş araziye uçtu. Yoldan o esnada başka bir aracın geçmemesi ve vatandaşların olmaması bir başka kazayı önledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anı ise bir sitenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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