Didim’de dalgıç polisler denizaltında pankart açtı

Aydın'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 'En İyi Narkotik Polisi Anne' sloganıyla hayata geçirilen projeyi dalgıç polisler denizaltında duyurdu. Didim'de gerçekleştirilen etkinlik Özel Harekat Başkanlığı Taktik Sualtı Operasyon Grup Amirliği iş birliği ile yapıldı. Ayrıca 2023 yılının ilk 6 ayında Aydın'da ve ilçelerinde bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları ile önleyici faaliyetler kapsamında "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesin de stant kurularak 37 Narkonokta etkinliğinde 55 bin 667 vatandaşa ulaşılarak bilgilendirme yapıldı.