Kurban Bayramı’nın ilk kazasını alkollü sürücü yaptı

Aydın'da, sabah saatlerinde Kuşadası'nda Kadınlar Denizi Caddesi'nde trafik kazası yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü C.K. seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halinde bulunan otomobile, ardından refüje çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücü C.K. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada iki araçta maddi hasar meydana gelirken, yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Çekici yardımıyla iki otomobil otoparka çekildi.

2,68 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Sürücü C.K.'nin hastanede yapılan alkol testinde 2,68 promil alkollü olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri tarafından C.K.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el koyulurken, toplam 4 bin 64 lira cezai işlem uygulandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.