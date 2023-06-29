Bayram klasiği: Acemi kasaplar

Ege'de geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılki Kurban Bayramı'nda da acemi kasap manzaraları yaşandı. Aydın il genelinde 50'ye yakın kişi hayvan tepmesi, bıçak ve satır gibi kesici aletlerle yaralanarak hastanelik oldu. Yaralanan şahısların büyük çoğunluğu hususi araçlarla hastanenin yolunu tutarken, yaralı bazı vatandaşlar da 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye getirildi. Yaralıların büyük çoğunluğu Aydın Devlet Hastanesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Acemi kasaplar, hastane önlerinde bekleyen gazetecilere görüntü vermemek için caba gösterdi. Afyonkarahisar'da 30'a yakın kişi kurban kesimi esnasında hayvan tepmesi ya da kesici aletlerle yaralanma sonucu hastanelik oldu. Kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı.

ACİL SERVİSLER DOLUP TAŞTI

Denizli'de kurbanlık kesmeye çalışırken yaralanan 130 kişi, kent merkezindeki hastanelerin acil servislerine müracaat etti.Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezinde belirlediği kesim yerleri bayram namazının ardından hareketlendi.Bazı vatandaşlar evlerinin bahçesinde kurbanını kesti. Kurban kesimleriyle birlikte hastanelerin acil servisleri de hareketlendi. Kesim sırasında el, kol ve bacaklarını yaralayan 130 "acemi kasap", başta Denizli Devlet Hastanesi olmak üzere şehirdeki hastanelerin acil servislerine geldi. Yaralılar ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

SAHİBİ PEŞİNDEN KOŞTU

Denizli'de kesilmek için götürülürken kaçan kurbanlıklardan bazıları ana yolda başıboş gezdi, bazıları ise sahibini saatlerce koşturdu. Her sene olduğu gibi bu senede kaçan kurbanlıklar hareketli dakikalara yol açtı. Kaçan kurbanlıkları yakalamak için adeta zamanla yarışan vatandaşlardan kimi araçla önünü kesmeye çalıştı, kimi ise peşinden koşturdu. Kent merkezinde en çok dikkat çeken ise anayolda başıboş ilerleyen büyükbaş oldu. Akan trafikte hızla giden kurbanlık sürücülere de zor anlar yaşatsa da kısa süre sonra ekiplerin yardımıyla yakalandı.

4 BİN 877 KİŞİ YARALANDI

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında hayvanın darbeleri ya da kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar, hastaneleri doldurdu. İstanbul hariç, yurt genelinde 4 bin 877 kişi hastanelere başvurdu. Her yıl olduğu gibi bu sene de Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastanelerin acil servislerinde, kendilerini yaralayan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.