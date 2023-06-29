Otomobilinin el frenini çekmeyi unuttu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, bir süre yol kenarındaki boş araziye uçtu. Sürücünün, aracını durdurmak için peşinden koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 150 metre ilerleyen otomobil, 5 metre yükseklikten yol kenarındaki boş araziye uçtu. Yoldan o esnada başka bir aracın geçmemesi ve vatandaşların olmaması bir başka kazayı önledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anı ise bir sitenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.