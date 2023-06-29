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Haberler Aydın Serinlemek için girdiği denizde kayboldu

Serinlemek için girdiği denizde kayboldu

İBRAHİM UZUN
Serinlemek için girdiği denizde kayboldu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Ayman Mohammed (26), kayboldu. Ekipler, Mohammed için arama kurtarma çalışması başlattı. Olay, saat 16.00 sıralarında Kuşadası ilçesi Mezgitli Plajı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Ayman Mohammed, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Ayman Mohammed için arama çalışması başlattı. Ayman Mohammed'in olayı duyarak sahile gelen eşi Dünya Mohammed (20) sinir krizi geçirip, gözyaşlarına boğuldu. Ayman Mohammedi arama çalışmaları sürüyor.
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