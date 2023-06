Atalarından devraldığı binlerce yıllık rahvan at geleneğini yaşatıyor

Farklı yürüyüşü ve binicisini yormadan kilometrelerce yol kat etme özelliği ile Türk kültüründe asırlardır sürdürülen ancak teknolojik tarım ve ulaşım aletlerine geçiş süreciyle unutulmaya yüz tutan rahvan at geleneği, son yıllarda özellikle ulusal ve uluslararası yarışlarla yaşatılmaya çalışılıyor.

Binlerce yıllık geçmişe sahip olan rahvan atlar, geleneğin devam etmesi için yetiştirilirken, Aydın'ın Efeler ilçesi Şahnalı Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşındaki Ahmet Solak, atalarından görüp, öğrendiği rahvan at geleneğini yaşatmak için damızlık atlar yetiştiriyor.

Çiftçilikle geçimini sağlayan ve rahvan at yetiştiriciliği yapan Solak, gününün önemli kısmını rahvan atıyla geçiriyor. Babasından öğrendiği geleneği kendisinin de gönül verdiğini söyleyen Solak; "1890 yılından bu yana yani 4 kuşaktır ailem hep at üstünde yaşamlarını geçirmiş. Ben babamdan, babamda büyükbabasından derken 4 kuşaktır bu at sevgisi ve merakını birbirimize aşıladık. Yıllardır evimizden hiç at eksik olmamıştır. Ben de bana bırakılan bu manevi mirası, yaşadığım müddetçe aynı dedelerimizin ve atalarımızın ruhuyla ilerleteceğim" diyerek rahvan atının Türk kültüründe ayrı bir önemi ve yeri olduğuna dikkat çekti.

"ANTRENMAN ÖNCESİ PLAN YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Özenle yetiştirdiği rahvan atlarını yarışa hazırlamak için her gün antrenman yaptıklarını ifade eden Solak; "Atalarım bu safkan ırka sahip çıkabilmek için nice zorluklarla karşılaşmışlar. Ne mutlu ki o saf kanı bana ve çocuklarıma kadar miras bıraktılar. Bu nöbeti ve görevi layıkıyla yapacağım. Kendi yerli ırkımız iyi bir gene sahip. Türkiye çapında yapılan yarışlarda nice birincilikleri göğüsledik. Rahvan at sayesinde Türkiye'nin her yerinden dostlar edindik. Atlar genelde 2 yaşını tamamladıktan sonra yavaş yavaş gezintiler ile antrenmanlara başlar. 36 ayını dolduran taylar tamamen fizik yapısı ve kondisyonu hazır hale gelir. 3 yaşındaki kısrağımız olan 'Hadise' ile 36 ayını doldurduktan sonra 3 aylık zorlu bir antrenman sürecine girdik. Antrenmanlara başlamadan her şeyden önce ahırın temizliği çok önemlidir. Antrenmanlara başlamadan önce plan yapmak çok önemlidir. Günlük ve haftalık olarak kilometre bazında güzergahını hesaplarsın. Günün hangi saati yemleme hangi saati antrenman olduğuna göre bir plan yapmakta fayda var. Kızımla en çok doğada vakit geçirmeyi seviyoruz. Çok fazla güneşin doğuşu ve batışına şahit olduk" dedi.

"ŞAMPİYONLUK TARİFSİZ BİR DUYGU"

Rahvan at yarışlarının ayrı bir heyecan olduğunu vurgulayan Solak; "Yarış günü gelir çatar. Bir gün öncesinde adrenalin pompalar vücut. Sendeki heyecanı hayvan sezer ve seni rahatlamak için kişner, oynar, zıplar ve başını sana yaslar. İşte o an bugün bizim günümüz dersiniz. Ertesi gün de piste çıktığınızda eğer plana sadık kaldıysanız ve atınız asil bir gene sahipse o yarış sizindir. Bu camiada at koşar baht kazanır derler. İlk yarışımızda Türk bayrağımız ve kupanın bizim olması inanılmaz bir duyguydu. 2016 yılında 5 adet deneme yarışı birinci ve ikinciliğine sahip olduk. Final olarak Türkiye Spor Dalları Başkanlığı'nın belirlediği ilde Türkiye Birinciliği'ne erişmenin gurur ve sevincini yaşadık. Artık hayat maratonunun verdiği telaş ile aldığımız karar çerçevesinde artık şampiyon kısrağımızı damızlığa ayırdık. Yavru alabilmek için doğaya saldık" dedi.

"ANTRENMAN SAHAMIZ YOK"

Özellikle gençlerin sosyal platformlardan uzaklaşarak atlara vakit ayırmalarını temenni ettiğini ve kültürün daha da yaygınlaşmasını istediğini belirten Solak; "Şahsım ve Aydınlı rahvan ata gönül veren insanlar olarak, biz aslında 2 şey istiyoruz. Efeler diyarı Aydın'da ne yazık ki bu güzide atlar için antrenman yapabilecek ne bir tesis ne de bir sahamız var. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi'nden bu sese kulak vermelerini ve bizlere bir antrenman sahası yapmalarını istiyoruz. Ayrıca gençlere de seslenmek istiyorum. At asil ve insanla bütünleşebilen tek hayvandır. Sosyal platformlardan çok böylesi güzel bir ilde böylesi muhteşem hayvanlar ile vaktinizin belirli saatlerini geçirmelerini dilerim" dedi.