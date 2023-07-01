AK Partili Özcan en başarılı 6’ncı başkan

NAZİLLİ Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Türkiye'nin en başarılı 6. büyükşehir ilçe belediye başkanı oldu. Türkiye'de son 4 yılın en başarılı belediye başkanları belli oldu. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Türkiye'nin en başarılı 6. büyükşehir ilçe belediye başkanı oldu.

ORC Araştırma'nın yaptığı çalışmaya göre Türkiye'nin en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı ise Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen olarak belirlendi. Araştırma, 30 büyükşehire bağlı 100 bin nüfusun üzerindeki 184 ilçede gerçekleştirildi. Çalışma 13-20 Haziran 2023 tarihleri arasında Toplam 20 bin 600 katılımcıyla yüz yüze yapıldı