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Haberler Aydın Yangın müstakil evi küle döndürdü

Yangın müstakil evi küle döndürdü

KAZIM YÖRÜKCE
Yangın müstakil evi küle döndürdü
AYDIN'IN Efeler ilçesinde müstakil bir ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangın, Efeler ilçesi Köprülü Mahallesi Topyatağı Varyantı üzerindeki bir evde çıktı. Nezir T'ye ait olan ve kiracısının oturduğu evden dumanlar yükseldi. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Polis ekipleri inceleme başlattı. Yangını duyarak olay yerine gelen ev sahibinin oğlu sinir krizi geçirdi. Mahalle sakinleri de evde kalan ailenin evde çöp yaktığını ve bu durumdan rahatsız olduklarını dile getirdi.
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