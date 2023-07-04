Göztepe, Taha Altıkardeş’le transferini açıkladı

Trabzonspor Kulübü, 19 yaşındaki savunma oyuncusu Taha Altıkardeş'in transferi konusunda Göztepe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Taha Altıkardeş'in, Göztepe A.Ş'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre kesin transfer için herhangi bir bedel alınmayacak olup futbolcunun, yurt içi veya yurt dışında bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde, transfer bedelinin yüzde 20'si Göztepe A.Ş tarafından kulübümüze ödenecektir. Ayrıca, Göztepe A.Ş, futbolcunun transferi için yurt içi bir kulüpten transfer teklifi alması halinde, ön alım hakkını kulübümüze tanıyacaktır."

SÖZLEŞME SÜRESİ BELLİ OLDU

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe ise Taha Altıkardeş ile 1 yıl opsiyonlu 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2003 doğumlu defans oyuncusu Taha Altıkardeş ile 1 yıl opsiyonlu 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Son olarak Trabzonspor forması giyen Taha Altıkardeş'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılılar daha önce Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere'yi ve A. Keçiörengücü'nden ise Ogün Bayrak'ı kadrosuna katmıştı