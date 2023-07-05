Aydın merkezli 5 ilde arı kovanı operasyonu

Aydın merkezli 5 ilde yapılan 'Arı Kovanı' operasyonunda, rüşvet aldıkları iddia edilen Milli Park görevlilerinin de aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Aydın merkezli Muğla, İzmir, Yozgat, Ordu ve Sinop'ta 42 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Doğanbey Milli Parklar Şefliğinde kamu görevlisi olarak çalışan U.U, O.D, M.Ö, H.K, N.C.'nin diğer illerden gelen arıcıların arı kovanlarına rüşvet karşılığı yer tahsis ettikleri, ayrıca bölgede arazisi olan çiftçilerin ise sit alanı olduğu için sondaj kuyusu açmakta rüşvet karşılığı yaptıkları öğrenildi. İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.