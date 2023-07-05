Aydın’da silah ticareti operasyonu

Aydın'da Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliğince silah ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Didim KOM Büro Amirliği ekipleri silah ticareti yapıldığını tespit ettiği adrese operasyon düzenledi.

Yapılan baskında A.K.Ö. isimli şüpheli yakalanırken, ikamette yapılan aramada 13 adet silah sürgüsü, 11 adet silah çerçevesi, 4 adet tabanca namlusu, 27 adet tabanca mermisi, 15 adet tabanca şarjörü, çok sayıda muhtelif silah parçası, 0,50 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 5,01 gram esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli A.K.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.