Aydın’daki evden 2 kamyon çöp çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde çevreye kötü koku yayan bir evden, belediye ekipleri tarafından 2 kamyon çöp ile 4 adet köpek çıkarıldı. İl merkezi Efeler'de Orta Mahalle 209 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında yaşayan anne A.D. ve oğlu E.D.'nin evinden çevreye yayılan kokudan rahatsız olan komşuları, belediyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri, anne ve oğluna kapıyı açtıramadı. Polis ekipleri de olay yerine sevk edilirken polis gözetiminde eve girerek inceleme yapan zabıta ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında adeta şaşkına döndü. Evde çöplerden adım atacak yer kalmadığı gözlendi. Saatler süren çalışma sonunda ev çöpten arındırıldı. Temizlik çalışmasının tamamlanmasından ardından evde, mikrop ve haşerelere karşı ilaçlama yapıldı.