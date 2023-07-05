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Haberler Aydın Çiftlik değil uyuşturucu imalathanesi gibi ev

Çiftlik değil uyuşturucu imalathanesi gibi ev

KAZIM YÖRÜKCE
Çiftlik değil uyuşturucu imalathanesi gibi ev
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Söke ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında Savuca mahallesinde A.G'ye ait çiftlik evinde ve eklentilerinde yapılan aramada; 21,5 kilogram kubar esrar, 521 kök kenevir bitkisi, 48 kök kenevir tohumu, 2 adet esrar öğütme aparatı, Hassas Terazi, Piyade Tüfeği, Tabanca, 3 Adet Av Tüfeği ve 403 edet silah mühimmatı ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından göz altına alınan şüpheli A.G. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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