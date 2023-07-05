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Haberler Aydın Gaz pedalı takılı kalan otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı

Gaz pedalı takılı kalan otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen kazada iddiaya göre gaz pedalının takılı kaldığı otomobil park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA
Gaz pedalı takılı kalan otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde İncirliova Caddesi üzerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkan S. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre gaz pedalının takılı kalması sonucu önce refüje ardından yol kenarında park halinde bulunan kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü Berkan S. ve Süleyman Ö. otomobil içerisinde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından otomobil içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İki yaralı ambulansla Aydın'daki hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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