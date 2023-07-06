Aydın’da sağanak yağış etkili oldu

Efeler'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, ilçe genelinde etkili oldu. Aniden bastıran yağmura yakalananlar ise çevredeki iş yerlerine ve saçak altlarına sığındı. Sağanak yağışa vatandaşlara hazırlıksız yakalanırken bazı cadde ve sokaklar yoğun su baskını yaşandı.

Belediye ekipleri ise muhtemel bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi. Bir anda bastıran sağanak yağışla birlikte bazı yollarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı. Bazı vatandaşlar ıslanmamak için iş yerleri ve saçak altlarına sığındı.

ÇİNE'DE SEL: 4 BÜYÜKBAŞ HAYVAN KAYBOLDU, TRAKTÖR SEL SULARINA KAPILDI

Çine ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'nde aşırı yağış sonrası Akçaova'yı Sarıköy Mahallesi'ne bağlayan yol sel suları ile kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Aydın için kuvvetli yağış uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarının ardından Çine'nin Akçaova Mahallesi'nde sağanak başlayan yağmur, şiddetini arttırınca afete dönüştü.

Aşırı yağış sonrası Akçaova'dan Sarıköy Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan yol dağlardan gelen yağmur sularının birleşmesi ile sele dönüştü. Sel afetinin yaşandığı Akçaova'da 4 büyükbaş hayvanın sel sularına kapıldığı öğrenildi.

Yağmur sularına kapılan Hasan Çoban'a ait traktör ise sel sularında sürüklenerek kullanılmaz hale geldi. Yağış sonrası Akçaova'nın Çine'ye ulaşımının sağlandığı yol sular altında kaldı. Yolun hemen yanından geçen dere yoğun yağış sonrası taştı.