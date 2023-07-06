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Haberler Aydın Kepçe ile define ararken yakalandılar

Kepçe ile define ararken yakalandılar

KAZIM YÖRÜKCE
Kepçe ile define ararken yakalandılar

Aydın Kuyucak'ta jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda kepçe ile kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuyucak'ın Çobanisa mahallesinde izinsiz tarihi eser alındığı ihbarı aldı.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Armutluburun mevkiinde bir vatandaşa ait arazide A.Ç, U.Ç, N.T'yi kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakaladı. Definecilerin bölgede 2 metre derinliğinde kuyu açtıkları belirlenirken kaçak kazıda kullanılan ekskavatör kepçe ve muhtelif kazı malzemelere el konulurken 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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