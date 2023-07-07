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Haberler Aydın Aydın'da jandarma ekipleri huzur uygulaması yaptı

Aydın'da jandarma ekipleri huzur uygulaması yaptı

Aydın'da jandarma ekiplerince “Türkiye Huzur ve Güven” uygulaması gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli şahıs yakalandı. 50 araca da işlem yapıldı.

İHA
Aydın’da jandarma ekipleri huzur uygulaması yaptı

Aydın genelinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen "Türkiye Huzur ve Güven" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli şahıs yakalandı, kurallara uymayan 50 araca da işlem yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik, il genelinde 78 unsur ve 234 personelin katılımı ile "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirildi. Yapılan uygulama çerçevesinde 5 bin 931 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs yakalandı. Bin 612 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 50 araca işlem yapıldı, 5 araç ise trafikten men edildi. Aynı zamanda 67 metruk bina, 225 umuma açık yer ve 34 park bahçe kontrol edildi.

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