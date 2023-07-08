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Haberler Aydın Aydın'da apartmanı saran koku vatandaşları sokağa döktü

Aydın'da apartmanı saran koku vatandaşları sokağa döktü

Aydın Efeler'de bir apartmanın elektrik panosundaki kablolarının erimesiyle başlayan yangın panik yarattı. Yanık kokusunu alan apartman sakinleri sokağa döküldü.

İHA
Aydın’da apartmanı saran koku vatandaşları sokağa döktü

Aydın'ın Efeler ilçesinde Cuma Mahallesi 213 sokak üzerinde bir apartmanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartman girişinde bulunan elektrik panosundaki kablolar aşırı yüklenmeden dolayı eriyerek yangına neden oldu.

Apartmanı saran yanık daire sakinlerini panikletirken, sokağa dökülen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, yangının büyümemesi teselli kaynağı oldu.

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