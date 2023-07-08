Başkan Kaplan müjdelerle döndü

Aydın'ın ilçesi Koçarlı Belediye Başkanı AK Partili Nedim Kaplan ilçeye yapılacak olan yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Kaplan, ilçede öğretim gören öğrencilerin barınma sorunun kalmaması için 100 kişilik öğrenci pansiyonu yapılacağının sözünü aldıklarını müjdeledi.

BARINMA SORUNUNA ÇÖZÜM

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Başkan Kaplan, gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde ilçenin ihtiyaçları çerçevesinde hazırladığı projeleri bakanlar, milletvekilleri ve kurumların genel müdürlerine sunarken, ilçenin önemli ihtiyaçları arasında bulunan öğrencilerin barınma sorununa da çözüm için görüşmeler gerçekleştirdi. Ankara'da adeta çalmadık kapı bırakmayan Başkan Kaplan, birçok önemli ziyarette bulundu. Ankara'da yaptığı ziyaretlerin ardından Kaplan, ilçede yaşayan vatandaşlara müjde verdi.