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Aydın’ın sıra dışı müdürleri

İHSAN KARATAŞ
Aydın’ın sıra dışı müdürleri
Aydın'da SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz ve İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi, çizdikleri sıra dışı müdür profiliyle takdir topluyorlar. Mesai saatlerinin büyük bir bölümünü kendi kurumlarında değil, sahada geçiren Yılmaz ve Terzi, gün boyunca vatandaş, esnaf, iş insanı ve üreticilerle bir araya geliyor. Müdürler, kendilerine bizzat anlatılan sorunların çözülmesi, taleplerin karşılanması için de gerekli adımları atıyor. Efeler'e bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde aynı binada hizmet veren SGK ve İŞKUR'un il müdürleri Zeynep Yılmaz ve Rahmi Terzi, makam odalarında değil, adeta sahada görev yapıyor.
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