Kadın isterse her işi yapar

Aydın'ın Didim ilçesinde lastik tamiri ve rot-balans hizmeti veren eşinin yanında işi öğrenen Ayşegül Acar, kadınlara örnek oluyor. Didim'e bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan küçük sanayi sitesinde lastik tamiri ve rot-balans hizmeti veren Mehmet Ali Acar, zaman içerisindeki personel bulmakta sorun yaşayınca eşinden yardım istedi. Eşinin talebine kayıtsız kalmayan iki çocuk annesi Ayşegül Acar (35), kısa sürede işi öğrendi. Özellikle lastik tamiri için gelen müşterilerin şaşırdığını belirten Acar, zaman içerisinde diğer esnafların ve müşterilerin bu duruma alıştığını söyledi. İşi öğrenme sürecini anlatan Ayşegül Acar, "Kadınlar isterse her işi yapabilir. Lastik tamiri yaparak çalışmak benim için hiç zor değil. İşimi çok iyi yaptığımı biliyorum. Kadınlar istedikleri işi rahatlıkla yapabilirler" diye konuştu.