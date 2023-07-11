Saplantılı eski sevgili yüzünden katil oldu

Kuşadası'nda telefoncuda çalışan bir kız annesi Esra A., otomobiliyle seyir halindeyken, bir anda eski sevgilisi tarafından durduruldu. Kendisini bir süredir rahatsız eden ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Mustafa Teksöğüt, Esra A.'nın önünü kesip konuşmak istediğini söyledi.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

İkili arasında sözlü başlayan tartışma, gerginliğin yükselmesiyle kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine genç kadın, çantasında taşıdığı silahını çıkartarak, "Yeter artık bıktım senden" diye bağırıp Teksögüt'e peş peşe ateş etti. Teksöğüt, boynuna ve göğsüne isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde yaşadığı belirlenen Teksöğüt, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Mustafa Teksöğüt yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SİLAH ZORUYLA İSTİSMAR

Teksögüt'ün 25 ayrı suç dosyası bulunduğu tespit edilirken olayın yaşandığı sırada aracında silahının olduğu da belirlendi. Evli ve 7 çocuğu olan Teksöğüt ile 5 yıl önce eşinden ayrılan ve bir kız annesi olan Esra A. arasında 2 yıl önce yasak aşk başladığı öğrenildi. Teksöğüt, eşinden ayrılacağını belirterek Esra A. ile beraber oldu fakat boşanmaması üzerine genç kadın ilişkisini sonlandırmak istedi. Ayrılmak istemeyen Teksöğüt, silah zoruyla Esra A.'ya cinsel istismarda bulundu. Genç kadın, uğradığı tecavüz ve şiddet nedeniyle şikayetçi oldu.

TEHDİTLER SAVURMUŞ

Teksöğüt hakkında mahkeme defalarca uzaklaştırma kararı verdi. Ancak alınan bu kararlara uymayan Teksöğüt, genç kadını hiçbir zaman rahat bırakmadı. Saplantılı adam hem Esra A.'ya hem de çevresindeki arkadaşlarına "Bu kadına kim selam verirse beni karşısında bulur" diyerek tehditler savurduğu belirtildi.

'SİLAH ÇEKECEĞİNİ SANDIM'

3 yıldır peşini bırakmayan ve defalarca uzaklaştırma aldırmasına rağmen Teksöğüt'ün kendisine rahatsız etmesinden bunalan talihsiz kadın, elini zorla kana buladı. Genç kadın olayın ardından polise teslim oldu. Esra A., emniyetteki ilk ifadesinde olayda kullandığı tabancanın Teksöğüt'e ait olduğunu söyledi.

Eski sevgilisinin daha önce silah zoruyla kendisine tecavüz ettiği kiralık evin dolabında bulduğu tabancayı aldığını, tehdit nedeniyle yanında taşıdığını belirten Esra A., "Otomobille önümü kesip elini beline attı. Beni vuracağını düşündüm. Çantamdan tabancayı çıkardım. Daha önce tabanca kullanmadım. Panikledim. Amacım annemi ve kendimi korumaktı. Öldürmek istemedim. Bu olaydan dolayı çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Esra A., emniyetteki işlemlerinin ardından Kuşadası Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkan genç kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.