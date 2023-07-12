Evi terk eden eşini ararken canından oldu

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde, berber Taner Urgancı, motosikletiyle TIR'ın altında kalarak yaşamını yitirdi. Kaza, Aydın Denizli Karayolu Karacasu yol ayrımında meydana geldi. Berber Taner Urgancı'nın (32), boşanma sürecindeki eşi, geçen hafta evi terk ederek baba evine döndü. Urgancı, eşini ikna etmek için kayınpederinin yaşadığı Karacasu'ya gitti. Tüm çabalarına karşın eşini ikna edemeyen Urgancı, Karacasu yol ayrımına geldiğinde bir anlık dikkatsizlik sonucu karşısına çıkan TIR'ın altında kaldı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Taner Urgancı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Nazilli'de sevilen berber Taner Urgancı'nın ölüm haberini sevenlerini yasa boğdu