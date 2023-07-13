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Haberler Aydın BITCOIN Safiye’ye hapis soku

BITCOIN Safiye’ye hapis soku

KAZIM YÖRÜKCE
BITCOIN Safiye’ye hapis soku
Aydın'da 40 kişiyi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan Safiye Gökçen Yüce 8. kez hakim karşısına çıktı. Safiye Gökçe Yüce ve eşi Oğuzhan Yüce hakkında dolandırıcılık suçundan 27 kez ayrı ayrı 1 yıldan 5 yıla kadar toplam 135'er yıl hapis cezası istemiyle Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcılık Bitcoin Safiye hakkında bir yıldan beş yıla kadar 27 kes hapis cezası talebinde bulundu. Ayrıca Yüce'nin cezaları bitene kadar kamu haklarından yoksun bırakılması talep edilirken bir sonraki duruşmada Bitcoin Safiye hakkındaki kararın açıklanması bekleniyor.
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