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Haberler Aydın Söke Ticaret Borsası’ndan Bakan Kacır’a ziyaret

Söke Ticaret Borsası’ndan Bakan Kacır’a ziyaret

Söke Ticaret Borsası yönetimi, çalışmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır’a anlattı.

Söke Ticaret Borsası’ndan Bakan Kacır’a ziyaret
Aydın Söke Ticaret Borsası yönetimi, bir dizi ziyaret için Ankara'ya gitti. Borsa yönetimi, AK Parti Aydın Milletvekilleri ile birlikte yeni görevine atanan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Bakan Kacır'a görevinde başarılar dileyen Borsa yönetimi, Söke ve çevre illerdeki üreticilere kazandırılacak olan Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin inşaat aşamalarında gelinen son durum hakkında Bakan Kacır'ı bilgilendirerek, özelliklerini anlattı. Gerçekleştirilen ziyarete AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ile Borsa Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih Yavuz ve Meclis Üyesi Mustafa Toyran katıldı.
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