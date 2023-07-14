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Haberler Aydın Depremzedeleri dolandıran 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Depremzedeleri dolandıran 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Aydın’da paravan şirket kurarak 125 depremzedeye konteyner, prefabrik ev satışı gibi sahte ilanlarla dolandıran şebeke polis tarafından çökertildi. Aydın, İzmir ve Denizli illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14’ü adliyeye sevk edildi.

İHA
Depremzedeleri dolandıran 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kurdukları paravan şirket üzerinden internetten konteyner, ağaç ev satışı gibi sahte ilanlarla depremzedeleri dolandırdıkları tespit edilen dolandırıcılık şebekesi Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 3 ilde yürütülen eş zamanlı operasyonlarla çökertildi. Aydın, İzmir ve Denizli illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, sosyal medya siteleri aracılığıyla satılık konteyner, prefabrik ev gibi sahte ilanlarla 125 depremzedeyi dolandırdığı tespit edilen 18 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Tespit edilen şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca yakalanan şüphelilerden bir tanesinin "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından 20 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin, yine çeşitli internet sitelerine verdikleri satılık elektrikli motosiklet ilanları aracılığı ile kendilerine ulaşan engelli ve yaşlı vatandaşları, yine sosyal medya üzerinden de eskort bayan ilanları aracılığı ile kendilerine ulaşan şahısları dolandırdığı ortaya çıktı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 18 şüphelinin sorgulaması tamamlanırken, ifadelerinin ardından 4 şüpheli serbest bırakıldı, 14 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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